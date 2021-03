Uomini e Donne 9 marzo, anticipazioni di oggi del Trono over e del Trono classico (Di martedì 9 marzo 2021) Dopo la puntata di lunedì 8 marzo dedicata alla sfilata maschile, Uomini e Donne torna ad occuparsi di questioni di cuore. Nella puntata di oggi martedì 9 marzo, la trasmissione condotta da Maria De Filippi, infatti, dovrebbe porre al centro dell’attenzione le vicende sentimentali di Gemma Galgani, come fa sapere il Vicolo delle news. La dama torinese dopo la rottura con Maurizio, cavaliere con cui aveva iniziato una frequentazione, ha iniziato a conoscere altri Uomini. Tra questi Cataldo. La conoscenza tra i due è iniziata nel migliore dei modi, ma è naufragata in fretta. Gemma dichiarerà infatti di aver ritenuto fastidiose alcune attenzioni che il cavaliere le ha riservato a cena. Cataldo, scusandosi, le ha chiesto un’altra possibilità. Nelle prossime puntate vedremo quindi quale ... Leggi su italiasera (Di martedì 9 marzo 2021) Dopo la puntata di lunedì 8dedicata alla sfilata maschile,torna ad occuparsi di questioni di cuore. Nella puntata dimartedì 9, la trasmissione condotta da Maria De Filippi, infatti, dovrebbe porre al centro dell’attenzione le vicende sentimentali di Gemma Galgani, come fa sapere il Vicolo delle news. La dama torinese dopo la rottura con Maurizio, cavaliere con cui aveva iniziato una frequentazione, ha iniziato a conoscere altri. Tra questi Cataldo. La conoscenza tra i due è iniziata nel migliore dei modi, ma è naufragata in fretta. Gemma dichiarerà infatti di aver ritenuto fastidiose alcune attenzioni che il cavaliere le ha riservato a cena. Cataldo, scusandosi, le ha chiesto un’altra possibilità. Nelle prossime puntate vedremo quindi quale ...

