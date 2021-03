Treni Covid Free | presto in arrivo sul territorio italiano | come funzioneranno

(Di martedì 9 marzo 2021)insul: ecco. Si partirà con i Frecciarossa sulla tratta Roma-Milano, poi il progetto sarà esteso in tutto il resto delnazionale Foto wikicommonsDopo l’introduzione degli aerei, stanno per arrivare anche i. Nel dettaglio, si tratterà di Frecciarossa nel quale, prima di salire, i passeggerei e gli addetti ai lavori eseguiranno un test. Si partirà, i primi di aprile, con la tratta Roma-Milano, poi il progetto sarà esteso in tutto il resto delnazionale. A comunicare il tutto è stato l‘amministratore delegato e direttore generale ...

Ultime Notizie dalla rete : Treni Covid

Treni Covid Free, presto in arrivo sul territorio italiano: ecco come funzioneranno. Si partirà con i Frecciarossa sulla tratta Roma-Milano ...Francesco Bisozzi per "il Messaggero" TAMPONI RAPIDI VACANZE COVID TESTED Paletta, secchiello e tamponi. Per far ripartire il turismo, prima motore del pil e ora attaccato alla bombola dei ristori e d ...