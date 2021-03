“Torneremo a baciarci” ma lo spot Suitsupply calca troppo la mano (Di martedì 9 marzo 2021) “La nuova normalità sta arrivando. State pronti a stare di nuovo vicini” questo lo slogan della nuova campagna pubblicitaria del brand di moda maschile “Suitspupply” che, prendendo un po’ troppo alla lettere il motto “Torneremo a baciarci e abbracciarci” ha pubblicato, anche sui propri account social, una serie di foto con modelli e modelle avvinghiati e alle prese con baci passionali. Tra l’altro rispettando ogni sessualità, rappresentando nella foto tanto i baci etero quanto quelli omosessuali. Ma se l’intenzione è buona e ammirevole, il risultato ha fatto storcere la bocca a molti, per la sensualità un po’ troppo esibita ed esplicita, e l’ammucchiamento di corpi che proprio normale non sembra. “Pubblicità un tantino aggressiva” si legge nei commenti “Quindi le orge sarebbero la normalità, secondo voi?”. E Ancora: ... Leggi su dilei (Di martedì 9 marzo 2021) “La nuova normalità sta arrivando. State pronti a stare di nuovo vicini” questo lo slogan della nuova campagna pubblicitaria del brand di moda maschile “Suitspupply” che, prendendo un po’alla lettere il motto “e abbracciarci” ha pubblicato, anche sui propri account social, una serie di foto con modelli e modelle avvinghiati e alle prese con baci passionali. Tra l’altro rispettando ogni sessualità, rappresentando nella foto tanto i baci etero quanto quelli omosessuali. Ma se l’intenzione è buona e ammirevole, il risultato ha fatto storcere la bocca a molti, per la sensualità un po’esibita ed esplicita, e l’ammucchiamento di corpi che proprio normale non sembra. “Pubblicità un tantino aggressiva” si legge nei commenti “Quindi le orge sarebbero la normalità, secondo voi?”. E Ancora: ...

