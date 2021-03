"Ti faccio il vaccino o lo butto". Così le dosi vanno ai furbetti (Di martedì 9 marzo 2021) Francesca Galici Nel più grande hub vaccinale della Toscana spuntano i furbetti del vaccino: dosi ad amici, parenti e politici. Le fiale avanzate vengono smaltite La campagna vaccinale italiana è nel caos. Le aziende farmaceutiche non hanno finora adempiuto agli obblighi sul quantitativo di dosi previsto da contratto, hanno ridotto in maniera arbitraria le forniture e, comunque, milioni di dosi giacciono nei frigo del nostro Paese in attesa di essere somministrate. Le vaccinazioni vanno a rilento e l'immunità di gregge è sempre più lontana. Non tutti gli anziani e i soggetti fragili hanno ricevuto la dose spettante ma ci sono i furbetti che, invece, vengono vaccinati in modo più o meno spedito. È quanto accade, per esempio, in Toscana nel più grande hub ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 9 marzo 2021) Francesca Galici Nel più grande hub vaccinale della Toscana spuntano idelad amici, parenti e politici. Le fiale avanzate vengono smaltite La campagna vaccinale italiana è nel caos. Le aziende farmaceutiche non hanno finora adempiuto agli obblighi sul quantitativo diprevisto da contratto, hanno ridotto in maniera arbitraria le forniture e, comunque, milioni digiacciono nei frigo del nostro Paese in attesa di essere somministrate. Le vaccinazionia rilento e l'immunità di gregge è sempre più lontana. Non tutti gli anziani e i soggetti fragili hanno ricevuto la dose spettante ma ci sono iche, invece, vengono vaccinati in modo più o meno spedito. È quanto accade, per esempio, in Toscana nel più grande hub ...

