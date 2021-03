Tajani, votare subito altri 20 miliardi scostamento (Di martedì 9 marzo 2021) (Teleborsa) – “Noi chiediamo che si voti subito un ulteriore scostamento da 20 miliardi, al quale vengano aggiunti 15 miliardi ancora inutilizzati dei vecchi scostamenti. Non perdiamo altro tempo, i risarcimenti devono essere immediati“. Lo ha detto Antonio Tajani (FI), in una intervista rilasciata al Corriere della Sera. “Si deve passare dai ristori a spizzichi e bocconi a risarcimenti veri. E veri – sottolinea Tajani – significa finanziati adeguatamente. Se la situazione impone un approccio ancora più rigido per salvare vite e contenere il virus, lo si faccia: ci fidiamo di quello che dicono gli scienziati. Ma si agisca immediatamente per risarcire chi sta soffrendo, famiglie e imprese”. Dalla curva dei contagi continuano ad arrivare notizie non rassicuranti e propri oggi è in ... Leggi su quifinanza (Di martedì 9 marzo 2021) (Teleborsa) – “Noi chiediamo che si votiun ulterioreda 20, al quale vengano aggiunti 15ancora inutilizzati dei vecchi scostamenti. Non perdiamo altro tempo, i risarcimenti devono essere immediati“. Lo ha detto Antonio(FI), in una intervista rilasciata al Corriere della Sera. “Si deve passare dai ristori a spizzichi e bocconi a risarcimenti veri. E veri – sottolinea– significa finanziati adeguatamente. Se la situazione impone un approccio ancora più rigido per salvare vite e contenere il virus, lo si faccia: ci fidiamo di quello che dicono gli scienziati. Ma si agisca immediatamente per risarcire chi sta soffrendo, famiglie e imprese”. Dalla curva dei contagi continuano ad arrivare notizie non rassicuranti e propri oggi è in ...

