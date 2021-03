Quarti | Lagumdzija mattatore Monza | buona la prima

(Di martedì 9 marzo 2021)- Vibo Valentia 3 - 1 (25 - 20, 25 - 22, 24 - 26, 25 - ) —non sbaglia gara 1 di playoff, e supera la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia per 3 - 1. Per due set e mezzo i locali dominano, ...

Advertising

pilloledivolley : Playoff quarti gara 1: nella gara che apre i quarti Monza supera 3-1 Vibo Valentia portandosi così a una vittoria d… -

Ultime Notizie dalla rete : Quarti Lagumdzija

si accende sul 10 - 12, ma il break dei locali arriva dal 16 pari al 22 - 18, prima del 25 - 20 che vale l'1 - 0, con Monza che attacca con il 61%, aggiungendoci 3 ace e 3 muri, con Orduna ...... HOLT, GALASSI, PORBA Schiacciatori DZAVORONOK, DAVYSKIBA, FALGARI,, RAMIREZ - PITA, ... avendo chiuso rispettivamente quarta e quinta in graduatoria, sono approdate direttamente aidi ...(carlo Lisi per iVolleymagazine.it) Monza vince gara1 dei quarti, ma Vibo dimostra di non volersi mai arrendere e annuncia che la serie rischia di essere molto combattuta. Monza ha vinto 3-1 contro il ...E' subito spettacolo nella sfida di Gara1 dei quarti di finale dei play-off di SuperLega che vede la Vero Volley Monza superare 3-1 tra le mura amiche la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. Il matta ...