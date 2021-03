Previsioni Meteo del 10 Marzo 2021: vento e sole al Nord, piogge al Sud (Di martedì 9 marzo 2021) Per il 10 Marzo 2021 il Meteo prevede una giornata fredda ma soleggiata sul Nord Italia, ma molto piovosa sul Centro Sud. La pioggia che nelle ore del 9 Marzo si era concentrata sul Centro Italia è stata spostata verso Sud dai forti venti di Tramontana che spazzeranno la penisola nel corso delle prossime ore. Nonostante questo però non sono previsti temporali L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 9 marzo 2021) Per il 10ilprevede una giornata fredda maggiata sulItalia, ma molto piovosa sul Centro Sud. La pioggia che nelle ore del 9si era concentrata sul Centro Italia è stata spostata verso Sud dai forti venti di Tramontana che spazzeranno la penisola nel corso delle prossime ore. Nonostante questo però non sono previsti temporali L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

OrgoglioItalico : @borghi_claudio Ormai sono diventate come le previsioni meteo. Diciamo che dal momento che basta aumentare i tampon… - LucaLombroso : I'm discussing “Che tempo farà? Le previsioni meteo” with Marco Rabito, Alessandro Flinto, and Meteorologia e clima… - astigov : Sereno con gelate in pianura e temperature nella media | Previsioni meteo 10 marzo 2021 - LarioLakeComo : Previsioni meteo e Webcam - fordeborah5 : RT @meteoredit: #Meteo, cambia il pattern atmosferico: quali conseguenze sul tempo in Italia? Nell'articolo di Daniele Ingemi (@IngemiDanie… -