Pd, domenica Assemblea nazionale per eleggere segretario (Di martedì 9 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo confermato l’Assemblea nazionale del Pd che si terrà nella giornata di domenica 14 marzo, a partire dalle ore 9.30, in modalità webinar da remoto per l’elezione del segretario nazionale del Pd. Nelle prossime ore convocheremo una riunione con i segretari regionali e delle città metropolitane e con i segretari provinciali del Leggi su ilmattinodisicilia (Di martedì 9 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo confermato l’del Pd che si terrà nella giornata di14 marzo, a partire dalle ore 9.30, in modalità webinar da remoto per l’elezione deldel Pd. Nelle prossime ore convocheremo una riunione con i segretari regionali e delle città metropolitane e con i segretari provinciali del

Advertising

ilmattinodisici : Pd, domenica Assemblea nazionale per eleggere segretario - ilmattinodisici : Pd, domenica l’Assemblea Nazionale per l’elezione del segretario - Italpress : Pd, domenica l’Assemblea Nazionale per l’elezione del segretario - blogsicilia : #notizie #sicilia Pd, domenica l’Assemblea Nazionale per l’elezione del segretario - - IlModeratoreWeb : Pd, domenica l’Assemblea Nazionale per l’elezione del segretario - -