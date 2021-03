Parchi sbarrati e spiagge off - limits | l' ordinanza non c' è | i consiglieri scrivono al Prefetto

(Di martedì 9 marzo 2021)tra desolazione e confusione: lucchetti a metà e l'non c'è - VIDEO 9 marzo 2021chiusi e accessi al mare interdetti, ma l'comunale ancora non c'è (GUARDA IL VIDEO) . ...

Advertising

attilascuola : RT @RossEleven: @65_virna Qua gli anziani, cioè le persone più a rischio, vanno alla Posta, al supermercato, fanno capannello davanti ai ne… - RossEleven : @65_virna Qua gli anziani, cioè le persone più a rischio, vanno alla Posta, al supermercato, fanno capannello davan… -

Ultime Notizie dalla rete : Parchi sbarrati

AnconaToday

tra desolazione e confusione: lucchetti a metà e l'ordinanza non c'è - VIDEO 9 marzo 2021chiusi e accessi al mare interdetti, ma l'ordinanza comunale ancora non c'è (GUARDA IL VIDEO) . I consiglieri comunali Gianluca Quacquarini, Francesco Rubini (Altra Idea di Città) e Daniela ...... destinazione favorita di chi abita a nord della città francese, i negozi sonoe non solo ... E con le scuole idei giochi, con i bambini che fanno i capricci perché anche questo svago ...Contagio partito da una maestra della scuola “Della Longa”, test a 28 bimbi. Del Negro proibisce l’uso delle aree attrezzate ...