Otto marzo tutto l’anno, l’impegno del CUG di Unibg (Di martedì 9 marzo 2021) In occasione della giornata internazionale della donna il CUG (Comitato Unico di Garanzia) ha organizzato l’evento in remoto “Working girl: oltre gli stereotipi di genere nel mondo del lavoro”. Il CUG si occupa dello sviluppo di un ambiente di studio e di lavoro sereno e rispettoso di tutte le differenze (di genere, età, etnia, orientamento sessuale, disabilità, religione, lingua). Promuove azioni che assicurino a donne e uomini un uguale trattamento sul luogo di lavoro e permettano di coniugare vita familiare e vita lavorativa. L’incontro è stato presentato dalla Presidente del CUG, Ilia Negri, che sOttolinea come l’università deve essere e deve diventare un volano per tutta la società, deve essere portatrice di un cambiamento culturale per scardinare stereotipi e luoghi comuni che sono presenti ancora oggi specialmente anche in università. “Ogni anno lavorano in ... Leggi su bergamonews (Di martedì 9 marzo 2021) In occasione della giornata internazionale della donna il CUG (Comitato Unico di Garanzia) ha organizzato l’evento in remoto “Working girl: oltre gli stereotipi di genere nel mondo del lavoro”. Il CUG si occupa dello sviluppo di un ambiente di studio e di lavoro sereno e rispettoso di tutte le differenze (di genere, età, etnia, orientamento sessuale, disabilità, religione, lingua). Promuove azioni che assicurino a donne e uomini un uguale trattamento sul luogo di lavoro e permettano di coniugare vita familiare e vita lavorativa. L’incontro è stato presentato dalla Presidente del CUG, Ilia Negri, che slinea come l’università deve essere e deve diventare un volano per tutta la società, deve essere portatrice di un cambiamento culturale per scardinare stereotipi e luoghi comuni che sono presenti ancora oggi specialmente anche in università. “Ogni anno lavorano in ...

sbonaccini : Buon otto marzo a tutte le donne ?? - emergenzavvf : 'Forza, passione, coraggio, altruismo ed eleganza. Non solo l’otto marzo. Ma ogni giorno'. Un pensiero alle donne… - c_appendino : Troppo spesso le donne - soprattutto se giovani - sono chiamate a dimostrare qualcosa di più rispetto ai loro colle… - theamoralex_ : RT @maddalenaaaf: E sopratutto vorrei ricordare che il vostro femminismo non è tale se non è intersezionale e se non include tutte coloro c… - Irisamalu : RT @meriadocco: @elevisconti poi magari mi sbaglio ma penso che le scarpe sulla scrivania siano per mostrare il simbolo della scarpa rossa… -

Ultime Notizie dalla rete : Otto marzo Otto marzo, Draghi si schiera con le donne. "Sulla parità di genere l'Italia è indietro" Il primo videomessaggio del premier: "Con il Recovery interventi concreti: congedi parentali e asili nido". - -

Ora noi donne chiediamo fatti Cosa hanno capito gli uomini, gli uomini delle istituzioni e del potere, della specifica crisi che attraversa metà del Paese, la metà nata femmina, 30 milioni di persone? Il discorso per l'Otto Marzo di Mario Draghi ci dice che, forse per la prima volta, si è diffusa la consapevolezza che .... - -

Otto marzo, Sara, che voleva essere libera la Repubblica ‘La Santa’ torna al Pilastro: il cardinale benedice il nuovo quadro L’opera moderna è collocata in una cappella della chiesa di Santa Caterina e sostituisce quella trafugata nel 2014 ...

Anmil: il Covid, le donne e la resilienza Otto storie emblematiche di chi ha vissuto da lavoratrice l’emergenza e ha promosso la cultura della prevenzione ...

Il primo videomessaggio del premier: "Con il Recovery interventi concreti: congedi parentali e asili nido". - -Cosa hanno capito gli uomini, gli uomini delle istituzioni e del potere, della specifica crisi che attraversa metà del Paese, la metà nata femmina, 30 milioni di persone? Il discorso per l'di Mario Draghi ci dice che, forse per la prima volta, si è diffusa la consapevolezza che .... - -L’opera moderna è collocata in una cappella della chiesa di Santa Caterina e sostituisce quella trafugata nel 2014 ...Otto storie emblematiche di chi ha vissuto da lavoratrice l’emergenza e ha promosso la cultura della prevenzione ...