Ostaggi-attacco allo scuolabus in prima tv sul 9 il 13 marzo

Ostaggi-attacco allo scuolabus è una ricostruzione estremamente dettagliata dei fatti che accaddero due anni fa. Si racconta di come avvenne il sequestro dei nove bambini che, furono salvati dai carabinieri. Andrà in onda sabato 13 marzo su canale 9. Di che cosa parla Ostaggi-attacco allo scuolabus? Ostaggi-attacco allo scuolabus, parte tutto con un grido di aiuto, disperato, ma altrettanto coraggioso di un bambino che riuscirà a salvare tutti. "Vi prego correte, questo non è un film." Poche parole dette con un estremo filo di voce, di chi davvero ha compreso il pericolo incombente. Ed il pericolo di fatto c'è. Si chiama Ousseynou Sy, ha origini senegalesi, ...

