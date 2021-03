Niente stipendio per la pallavolista rimasta incinta. Anzi: il club le chiede i danni per i punti persi (Di martedì 9 marzo 2021) Niente stipendio per Lara Lugli, pallavolista del Volley Pordenone, accusata dalla squadra di non aver comunicato prima di essere incinta. I vertici del club, infatti, hanno respinto l’ingiunzione presentata dalla sua ex giocatrice che chiedeva semplicemente che le venisse pagata l’ultima mensilità prima dell’interruzione del contratto. L’hanno persino citata per danni poiché avrebbe violato il contratto «vendendo prima la sua esperienza con un ingaggio sproporzionato e nascondendo poi la sua volontà di essere madre. Una scelta che ha portato la squadra a doversi privare di lei a stagione in corso, perdendo di conseguenza molti punti sul campo e infine anche lo sponsor». Cosa è successo Insomma, la società sportiva con cui ... Leggi su open.online (Di martedì 9 marzo 2021)per Lara Lugli,del Volley Pordenone, accusata dalla squadra di non aver comunicato prima di essere. I vertici del, infatti, hanno respinto l’ingiunzione presentata dalla sua ex giocatrice cheva semplicemente che le venisse pagata l’ultima mensilità prima dell’interruzione del contratto. L’hannono citata perpoiché avrebbe violato il contratto «vendendo prima la sua esperienza con un ingaggio sproporzionato e nascondendo poi la sua volontà di essere madre. Una scelta che ha portato la squadra a doversi privare di lei a stagione in corso, perdendo di conseguenza moltisul campo e infine anche lo sponsor». Cosa è successo Insomma, la società sportiva con cui ...

Advertising

io_mariel : RT @Gazzetta_it: #Pallavolo. Il caso di Lara #Lugli. Sei rimasta incinta? Allora niente stipendio. E ti cito pure per danni - Gazzetta_it : #Pallavolo. Il caso di Lara #Lugli. Sei rimasta incinta? Allora niente stipendio. E ti cito pure per danni - lucaserafini4 : @ngigneGra Infatti non c’è niente da capire. È solo una cosa curiosa. Il riferimento qualunquista allo stipendio è la solita banalità... - costa577 : ATTUALITÀ : Maternità • Pallavolo Niente stipendio per la pallavolista rimasta incinta. Anzi: il club le chiede i d… - nocaig_walter : @Atrebor78 Un bravo dal capo costa meno/niente rispetto all'aumento dello stipendio -