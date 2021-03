Luigi Di Maio: "Picco a fine mese, più restrizioni e più vaccini" (Di martedì 9 marzo 2021) “Stiamo entra ndo nella terza ondata del Covid. Secondo i dati scientifici che abbiamo, il Picco lo avremo a fine mese. Questo inevitabilmente ci spinge a misure più restrittive per cercare di fermare il trend dei contagi”. Così Luigi Di Maio, in un’intervista ad “Avvenire” ricorda che “il ministro Speranza ha chiarito che il piano vaccinale avrà una forte accelerazione: entro l’estate tutti gli italiani che lo vorranno saranno vaccinati” ed ”è evidente che da questo punto di vista bisogna dare di più ma soprattutto sul piano europeo”. La campagna Ue di vaccinazione in generale ”è andata troppo a rilento, alcune procedure sono risultate troppo articolate”, prosegue Di Maio. “Bisogna comprendere che l’obiettivo deve essere quello di rafforzare la legislazione europea per agevolare ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 9 marzo 2021) “Stiamo entra ndo nella terza ondata del Covid. Secondo i dati scientifici che abbiamo, illo avremo a. Questo inevitabilmente ci spinge a misure più restrittive per cercare di fermare il trend dei contagi”. CosìDi, in un’intervista ad “Avvenire” ricorda che “il ministro Speranza ha chiarito che il piano vaccinale avrà una forte accelerazione: entro l’estate tutti gli italiani che lo vorranno saranno vaccinati” ed ”è evidente che da questo punto di vista bisogna dare di più ma soprattutto sul piano europeo”. La campagna Ue di vaccinazione in generale ”è andata troppo a rilento, alcune procedure sono risultate troppo articolate”, prosegue Di. “Bisogna comprendere che l’obiettivo deve essere quello di rafforzare la legislazione europea per agevolare ...

Advertising

ItalyMFA : Il Min. @luigidimaio è atterrato a #Bari per partecipare alla cerimonia in ricordo dei primi migranti ???? in ???? Mi… - Noiconsalvini : ALESSANDRO GENNARIO, IL LEADER M5S DI VERONA SCARICA IL PARTITO E VA CON MATTEO SALVINI: DI MAIO PERDE PEZZI - christianrocca : Di Maio dice che con Conte i Cinque Stelle torneranno a essere la prima forza politica - fanpage : ??'Stiamo entrando nella terza ondata': il monito del Ministro Luigi Di Maio - Mauro73432329 : Luigi Di Maio: 'Picco a fine mese, più restrizioni e più vaccini' -