“L’ora più buia”: la storia sull’Inghilterra di Wiston Churchill è disponibile su Netflix (Di martedì 9 marzo 2021) Tra le novità di marzo Netflix propone anche “L’ora più buia“. Un omaggio di Joe Wright alla storia e a uno dei suoi più grandi protagonisti, Wiston Churchill. La pellicola del 2017 è ambientata nei primi mesi della seconda guerra mondiale, quando l’Inghilterra si rese conto che per sconfiggere l’avanzata del nemico tedesco ci sarebbe voluto un Primo Ministro all’altezza della difficile situazione. 125 minuti in cui politica internazionale e vicende personali si fondono, delineando la personalità complessa di Wiston Churchill, interpretato da un magistrale Gary Oldman. L’attore, grazie alla dedizione e alla meticolosità utilizzata per questo ruolo, ha trionfato agli Oscar per il ruolo di miglior attore protagonista. Complice del grande successo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 9 marzo 2021) Tra le novità di marzopropone anche “più“. Un omaggio di Joe Wright allae a uno dei suoi più grandi protagonisti,. La pellicola del 2017 è ambientata nei primi mesi della seconda guerra mondiale, quando l’Inghilterra si rese conto che per sconfiggere l’avanzata del nemico tedesco ci sarebbe voluto un Primo Ministro all’altezza della difficile situazione. 125 minuti in cui politica internazionale e vicende personali si fondono, delineando la personalità complessa di, interpretato da un magistrale Gary Oldman. L’attore, grazie alla dedizione e alla meticolosità utilizzata per questo ruolo, ha trionfato agli Oscar per il ruolo di miglior attore protagonista. Complice del grande successo ...

