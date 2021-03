Liliana Segre ricorda gli anziani: 'Le vittime di questa guerra causate da un nemico invisibile' (Di martedì 9 marzo 2021) Una pandemia che l'ha lasciata sbalordita per l'incapacità assoluta di affrontare e sconfiggere questo nemico invisibile. Questo il pensiero di Liliana Segre di fronte alla strage di Covid in Italia: '... Leggi su globalist (Di martedì 9 marzo 2021) Una pandemia che l'ha lasciata sbalordita per l'incapacità assoluta di affrontare e sconfiggere questo. Questo il pensiero didi fronte alla strage di Covid in Italia: '...

fattoquotidiano : Coronavirus, Liliana Segre: “Piango per gli anziani morti soli nelle Rsa. Il vaccino è l’unica arma contro questa g… - HuffPostItalia : Liliana Segre: 'Covid come una guerra, piango per gli anziani morti soli' - giusmo1 : Liliana Segre: 'Il Covid è una guerra. Piango per gli anziani che sono morti soli” | Rep - chrcapuano : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, Liliana Segre: “Piango per gli anziani morti soli nelle Rsa. Il vaccino è l’unica arma contro questa guer… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, Liliana Segre: “Piango per gli anziani morti soli nelle Rsa. Il vaccino è l’unica arma contro questa guer… -