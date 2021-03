Lara Lugli, la pallavolista rimasta senza stipendio: 'La gravidanza è stata un danno' (Di martedì 9 marzo 2021) La società la accusa di aver taciuto la volontà di diventare madre al momento delle trattativa contrattuale: a causa della sua gravidanza, sono stati poi costretti a fare a meno di lei a stagione ... Leggi su today (Di martedì 9 marzo 2021) La società la accusa di aver taciuto la volontà di diventare madre al momento delle trattativa contrattuale: a causa della sua, sono stati poi costretti a fare a meno di lei a stagione ...

