Inter, Milito: "Un onore entrare nella Hall of fame. Lo scudetto vinto a Siena…"

L'ex attaccante dell'Inter Diego Milito è entrato nella Hall of fame del club nerazzurro. El principe ha così commentato questo momento ai microfoni di Inter TV: "entrare in questa Hall of fame per me è meraviglioso. Ribadisco che è davvero difficile spiegarlo a parole. Per me è un grande orgoglio, ringrazio tutti i tifosi per avermi permesso l'ingresso in questo speciale albo e mi emoziono ancora perché essere a fianco di grandissime leggende di questo grande club è incredibile. Ogni trofeo è speciale perché non è mai facile vincere e ognuno di questi ha un sapore speciale per me. Al di là della Champions, che è la regina dei trofei, dico lo scudetto perché è stato molto sofferto fino alla fine. Bastava un punto per ...

