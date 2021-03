Inter Atalanta: Conte bada al sodo, Dea spenta in rifinitura – ANALISI TATTICA (Di martedì 9 marzo 2021) Un Inter Atalanta decisamente poco spettacolare ha consacrato la fuga degli uomini di Conte che hanno saputo difendersi con ordine e compattezza L’Inter ottiene una vittoria decisiva in chiave scudetto probabilmente con una delle prestazioni meno brillante della stagione. Se è vero che i nerazzurri, pur lasciando il pallino del gioco in mano alla Dea, sono stati bravi a difendere gli spazi tra le linee, va anche detto che hanno avuto più problemi del solito nella risalita del campo. Il pressing a uomo di Gasperini ha infatti creato parecchi problemi alla costruzione dell’Inter, che spesso ha faticato nel guadagnare metri. Raramente i padroni di casa hanno trovato l’uomo libero, alle spalle del pressing rivale, con l’Atalanta che ha sempre mantenuto un’intensità molto elevata. ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 marzo 2021) Undecisamente poco spettacolare ha consacrato la fuga degli uomini diche hanno saputo difendersi con ordine e compattezza L’ottiene una vittoria decisiva in chiave scudetto probabilmente con una delle prestazioni meno brillante della stagione. Se è vero che i nerazzurri, pur lasciando il pallino del gioco in mano alla Dea, sono stati bravi a difendere gli spazi tra le linee, va anche detto che hanno avuto più problemi del solito nella risalita del campo. Il pressing a uomo di Gasperini ha infatti creato parecchi problemi alla costruzione dell’, che spesso ha faticato nel guadagnare metri. Raramente i padroni di casa hanno trovato l’uomo libero, alle spalle del pressing rivale, con l’che ha sempre mantenuto un’intensità molto elevata. ...

Atalanta_BC : ?? In campo così al 'Meazza'! ?? Our #StartingXI to face Inter! #InterAtalanta #GoAtalantaGo ???? - Inter : ?? | FOTOGALLERY Le immagini più belle della serata di San Siro, per rivivere tutte le emozioni di #InterAtalanta… - Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME ?? È online il magazine di #InterAtalanta con protagonista @ChrisEriksen8! ????????? ? Misura… - Fprime86 : RT @Spazio_J: L'Inter batte l'Atalanta 1-0: la Juve torna a -10 - - il_beneffattore : RT @homer_mario: Gol subiti contro L'Atalanta dalle big negli ultimi 4 scontri diretti : Inter 2 Juventus 5 Napoli 9 Milan 10 Lazio 11 Rom… -