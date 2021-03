Inchiesta mascherine | a Le Iene telefonate inedite di Domenico Arcuri

(Di martedì 9 marzo 2021), questa sera a Leeccodell’ex commissariocon un imprenditore italiano in Cina In un servizio firmato da Gaetano Pecoraro e Marco Occhipinti, Lequesta sera trattano la questione (diventatagiudiziaria) dei sei milioni diprovenienti dalla Cina un anno fa senza la certificazione Ue. Saranno mandate in onda alcunetra l’ex Commissario all’emergenzae l’imprenditore Filippo Moroni. Nell’anteprima diffusa dal programma di Italia 1 l’imprenditore al telefono conil 16 marzo del 2020 spiegava che poteva mandare subito ...

L'de Le Iene sui criteri (ndr. prezzo, certificazioni) con cui la struttura commissariale ha scelto qualiimportare in Italia comincia con una telefonata inedita dell'ex commissario ...A San Lorenzo, nei negozi di quartiere, nelle catene di supermercati, ledi tipo 'sospetto' sono in vista sugli scaffali. Anche attorno alla stazione Termini, nel via vai di viaggiatori ...Inchiesta mascherine, questa sera a Le Iene ecco telefonate dell'ex commissario Domenico Arcuri con un imprenditore italiano in Cina ...Questa sera a Le Iene l'audio integrale della telefonata fra l'ex commissario straordinario per l'emergenza Covid Domenico Arcuri e l'imprenditore Filippo Moroni, avvenuta il 16 marzo 2020, proprio ne ...