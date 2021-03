I dubbi di Giulio Tarro sui vaccini sono infondati: la scienza smentisce (Di martedì 9 marzo 2021) Se da una parte molti cittadini del Bel paese sono a favore dei vaccini anti COVID, questo non è il caso di un virologo ben preciso. Si tratta di Giulio Tarro, il quale torna a mettere in discussione l’efficacia di questi antidoti e soprattutto la protezione che offrono. I dubbi DEL VIROLOGO – Tarro è L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 9 marzo 2021) Se da una parte molti cittadini del Bel paesea favore deianti COVID, questo non è il caso di un virologo ben preciso. Si tratta di, il quale torna a mettere in discussione l’efficacia di questi antidoti e soprattutto la protezione che offrono. IDEL VIROLOGO –è L'articolo

Advertising

giulio_galli : A me l'episodio finale de #IlCommissarioMontalbano è piaciuto. Due amori complicati, uno che muore e uno che nasce:… - EnricoPelliccia : @Giulio_Nosotti @farted94 Pareggio, guadagni due punti su entrambe, non ho dubbi.Tifare inter mai, se proprio deve… - Giulio_Firenze : @gian_d_gian Grande Giancarlo, non avevo dubbi! - Rosandtheworld : @giulio_gamba @repubblica Infatti vorrei che quel pare venisse approfondito. A me i dubbi restano, non sono no-Vax, ma ex-covid. - giulio_gamba : @Rosandtheworld @repubblica La scienza si basa su solidi dati, il “pare qualcuno” non vale nulla. Il vaccino proteg… -