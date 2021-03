GF VIP | gesto a sorpresa | è accaduto pochi minuti fa | nessuno se l’aspettava

Leggi su sologossip

(Di martedì 9 marzo 2021) Unha lasciato tutti senza parole: due ex concorrenti del GF VIP sono in via di riavvicinamento? E’ successo tuttofa:se! Nel reality show più amato dagli italiani, il Grande Fratello VIP, è nato un rapporto davvero speciale tra due donne, protagoniste della quinta edizione. Parliamo dell’amicizia L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.