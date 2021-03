Erminio Sinni, chi è il cantante che ha vinto The Voice Senior (Di martedì 9 marzo 2021) Erminio Sinni ha 59 anni ed è nato a Grosseto. La sua carriera è lunga ed onorevole anche se non ha mai ottenuto l’enorme successo che avrebbe sperato e senza dubbio meritato. Erminio Sinni è nato a Grosseto il 5 febbraio 1961 sotto il segno dell’Acquario. Appassionato di musica fin da bambino, a 12 anni inizia a studiare pianoforte presso il Conservatorio Pietro Mascagni di Livorno. Diventato maggiorenne, si trasferisce a Roma per dare vita alla sua carriera da professionista. Nella Capitale si esibisce in diversi locali, riscuotendo un discreto successo. Dopo una collaborazione con Paola Turci nel 1989 partecipa al Festival di Sanremo come autore con la canzone “Tutti i cuori sensibili”. Poi pubblica tre album suoi senza ottenere i giusti riconoscimenti. Nel 1992 inizia una bella e proficua collaborazione con ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 9 marzo 2021)ha 59 anni ed è nato a Grosseto. La sua carriera è lunga ed onorevole anche se non ha mai ottenuto l’enorme successo che avrebbe sperato e senza dubbio meritato.è nato a Grosseto il 5 febbraio 1961 sotto il segno dell’Acquario. Appassionato di musica fin da bambino, a 12 anni inizia a studiare pianoforte presso il Conservatorio Pietro Mascagni di Livorno. Diventato maggiorenne, si trasferisce a Roma per dare vita alla sua carriera da professionista. Nella Capitale si esibisce in diversi locali, riscuotendo un discreto successo. Dopo una collaborazione con Paola Turci nel 1989 partecipa al Festival di Sanremo come autore con la canzone “Tutti i cuori sensibili”. Poi pubblica tre album suoi senza ottenere i giusti riconoscimenti. Nel 1992 inizia una bella e proficua collaborazione con ...

