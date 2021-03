Elodie in copertina su Icon: prima donna protagonista del magazine (Di martedì 9 marzo 2021) Elodie in copertina sul prossimo numero di Icon. La cantante protagonista in un magazine maschile, prima volta per la testata: eccezione dovuta alle qualità, incontrovertibili, dell’artista. Elodie, dopo l’Ariston, si prende Icon. La celebre cantante romana, che ha sorpreso tutti al Festival di Sanremo con un mix dei suoi successi più ascoltati seguito da un L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 9 marzo 2021)insul prossimo numero di. La cantantein unmaschile,volta per la testata: eccezione dovuta alle qualità, incontrovertibili, dell’artista., dopo l’Ariston, si prende. La celebre cantante romana, che ha sorpreso tutti al Festival di Sanremo con un mix dei suoi successi più ascoltati seguito da un L'articolo è stato pubblicatosul sito www.che.it

Advertising

MediasetTgcom24 : Elodie, prima artista femminile sulla copertina di Icon: 'Le donne possono fare tutto, in tutti i campi' #elodie… - chiechiIT : ELODIE PRIMA ARTISTA FEMMINILE SULLA COPERTINA DI ICON - EleonoraEffe_ : RT @MediasetTgcom24: Elodie, prima artista femminile sulla copertina di Icon: 'Le donne possono fare tutto, in tutti i campi' #elodie http… - nadi1913 : RT @mondadori: Elodie è la prima artista femminile protagonista della copertina del nostro magazine maschile di moda e lifestyle #Icon, sce… - lightmoon972 : RT @MediasetTgcom24: Elodie, prima artista femminile sulla copertina di Icon: 'Le donne possono fare tutto, in tutti i campi' #elodie http… -