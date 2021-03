Elisa Di Francisca | ' Il mio ex compagno mi piacchiava | sono salva perché ho detto basta'

(Di martedì 9 marzo 2021)Difa una confessione shock sul suo passato, una violenza subita a 18 dal suo ex, un aborto per cercare di dimenticare il male che le ha causato e la forza di ricominciare. La ...

Difa una confessione shock sul suo passato, una violenza subita a 18 dal suo ex compagno, un aborto per cercare di dimenticare il male che le ha causato e la forza di ricominciare. La ...Sono rivelazioni shock quelle fatte daDiin un'intervista rilasciata a Repubblica nel corso della presentazione del suo libro "Confessioni di una campionessa imperfetta". La campionessa di scherma ha rivelato di essere ...In un'intervista rilasciata a Repubblica, la ex schermitrice afferma di essere stata vittima di violenze ripetute da parte di un uomo a 18 e di essere viva grazie al suo coraggio di aver denunciato ...Rivelazioni shock di Elisa Di Francisca in un'intervista rilasciata a Repubblica nel corso della presentazione del suo libro ...