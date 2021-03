“E’ dura ma le voglio bene”. Paolo Bonolis confessa dei retroscena sulla sua vita privata. Cos’ha detto (Di martedì 9 marzo 2021) Paolo Bonolis, il popolare conduttore di Avanti un altro e Ciao Darwin, si è raccontato in un’intervista rilasciata a Il Messaggero, nella quale ha parlato dei suoi esordi, della carriera e dei tanti successi professionali raggiunti. La preoccupazione per la figlia Silvia Nel parlare della sua vita, il simpatico presentatore non ha potuto fare a meno di parlare della sua adorata famiglia e, in particolare, delle condizioni di salute di Silvia, la prima figlia avuta dalla moglie Sonia Bruganelli. La giovane è nata con seri problemi di salute e, ancora oggi, si trova ad affrontare un lungo percorso di riabilitazione, fatto di sedute di logopedia e fisioterapia: Nostra figlia Silvia ha le sue problematiche di salute, a 18 anni il problema persiste, ma con il suo sorriso è più facile affrontarlo. Appena nata venne ... Leggi su viaggiarealverde (Di martedì 9 marzo 2021), il popolare conduttore di Avanti un altro e Ciao Darwin, si è raccontato in un’intervista rilasciata a Il Messaggero, nella quale ha parlato dei suoi esordi, della carriera e dei tanti successi professionali raggiunti. La preoccupazione per la figlia Silvia Nel parlare della sua, il simpatico presentatore non ha potuto fare a meno di parlare della sua adorata famiglia e, in particolare, delle condizioni di salute di Silvia, la prima figlia avuta dalla moglie Sonia Bruganelli. La giovane è nata con seri problemi di salute e, ancora oggi, si trova ad affrontare un lungo percorso di riabilitazione, fatto di sedute di logopedia e fisioterapia: Nostra figlia Silvia ha le sue problematiche di salute, a 18 anni il problema persiste, ma con il suo sorriso è più facile affrontarlo. Appena nata venne ...

