DIRETTA Juventus-Porto | segui la partita LIVE

(Di martedì 9 marzo 2021) Alle 21 luci accese all’Allianz Stadium per il ritorno degli ottavi di Champions League, scendono in campo. Per laè il momento della verità. I bianconeri sono pronti a dare tutto per prore il proprio percorso in Europa e cercare di tenere botta per uno degli obiettivi stagionali. La corsa Scudetto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

JuventusTV : IN DIRETTA DA VINOVO! Ci avviciniamo insieme al big match! #JuventusWomen #JuveMilan - gilnar76 : JUVE PORTO DIRETTA!!! FINO ALLA FINE!!!!!!... di Gianni Bianco - BaraDio53562424 : RT @TUTTOJUVE_COM: LIVE TJ - Juventus-Torino Primavera 4-2 - Triplice fischio, il derby è bianconero (Diretta TV su Sportitalia) https://t.… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: LIVE TJ - Juventus-Torino Primavera 4-2 - Triplice fischio, il derby è bianconero (Diretta TV su Sportitalia) https://t.… - TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - Juventus-Torino Primavera 4-2 - Triplice fischio, il derby è bianconero (Diretta TV su Sportitalia) -

Ultime Notizie dalla rete : DIRETTA Juventus

Lo abbiamo già accennato: ci saràPorto ( 1 - 2 all'andata ) e la partita in contemporanea sarà Borussia Dortmund Siviglia (3 - 2). RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LALa squadra più ...... Pirlo scioglie gli ultimi dubbi di formazione, due ballottaggi Laa caccia della rimonta. ... Per seguire e interagire insulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTubeLa Juventus si gioca tutto. All'Allianz Stadium arriva il Porto per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League: la squadra bianconera è chiamata a ribaltare la sconfitta per ...Juventus-Porto in diretta streaming: ecco come vedere la partita di Champions League in onda su Sky alle 21:00 anche da PC, smartphone e tablet (anche senza Sky).