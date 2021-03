Covid un anno dopo | tra vaccini e messaggi di fiducia

(Di martedì 9 marzo 2021) AGI - Toccato, insieme alla cifra di 100 mila morti, undi tempo dal dpcm Conte 'Io resto a casa' che mise l'Italia di fronte al lockdown come argine al dramma della pandemia, è ora il governo Draghi ad apprestarsi a un giro di boa che lascia intravedere nuove misure con una maggiore stretta a livello nazionale, non solo territoriale. La stretta del fine settimana L'ipotesi, per esempio, di stringere le maglie nei weekend potrebbe arrivare, dicono fonti parlamentari di maggioranza, giusto alla vigila di questo fine settimana. Decisioni che, è facile pronosticare, si tengono insieme all'approvvigionamento e alla distribuzione dei, temi discussi ieri dal presidente del Consiglio con i ministri della Salute, Speranza, e degli Affari regionali, Gelmini, insieme al Commissario straordinario per l'emergenza, Figliuolo, e al capo della ...

Sputnik V o non Sputnik V, questo è il dilemma. Il vaccino russo contro il19, come anticipato da askanews verrà prodotto in Italia, a nord di Milano in Brianza, dalla ... che entro fine......da- 19 in Italia, oggi sono trapelate le indicazioni che il Comitato tecnico scientifico avrebbe fornito al governo . Dopo le ipotesi di un lockdown totale come quello dello scorso, le ...(Teleborsa) - "Iniziano ad emergere, con chiarezza, i numeri della crisi lato imprese. Quello che più ci deve preoccupare in questo frangente, secondo me, è l'aumentare vertiginoso del peso del debito ...In continua crescita ed espansione, nonostante il Covid-19 l'headquarter di Ariadne Digital, società di Design e Engineering specializzata nella realizzazione di sistemi digitali evoluti, si trova vic ...