Covid | attesa per vaccinazione Mattarella allo Spallanzani

(Di martedì 9 marzo 2021) (Adnkronos) - Sergio Mattarella atteso allo Spallanzani di Roma per la vaccinazione anti Covid. La 'macchina' dei vaccini procede spedita anche nel giorno dell'immunizzazione del presidente della Repubblica, che arriverà all'Inmi intorno alle 12. Mattarella compirà infatti il 23 luglio 80 anni. Il via vai di persone, spesso accompagnate, che escono dal centro vaccinale è costante: due sorelle di 90 e 87 anni impaurite per le telecamere, ma "contente anche di aver fatto il vaccino". Oggi si vaccina Mattarella? "Bene che il presidente si vaccini qui - rispondono - se è il suo turno è giusto così". C'è la signora accompagnata dal nipote, "87 anni a giugno" e "contenta di aver fatto il vaccino. Sono stati bravissimi tutti, visto che oggi si farà il vaccino anche il ...

