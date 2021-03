Cordoglio per la scomparsa di Francesco Lamberti, padre di Walter direttore della Fedeltà di Fossano (Di martedì 9 marzo 2021) ALBA La direzione e la redazione di Gazzetta d'Alba si uniscono al Cordoglio del collega Walter Lamberti, direttore del settimanale fossanese La Fedeltà, e della sua famiglia per la perdita del padre Francesco scomparso oggi all'età di ... Leggi su gazzettadalba (Di martedì 9 marzo 2021) ALBA La direzione e la redazione di Gazzetta d'Alba si uniscono aldel collegadel settimanale fossanese La, esua famiglia per la perdita delscomparso oggi all'età di ...

Advertising

giorgio_gori : #Centomila vittime, e dietro questo numero il dolore di altrettante famiglie italiane. A un anno dall'inizio della… - albertocaldana : Diocesi: Carpi, cordoglio per la morte di Germana Munari, medico missionario in Malawi | AgenSIR - Telequattro : TRIESTE | CORDOGLIO UNANIME PER LA SCOMPARSA DEL PADRE DI MASSIMILIANO FEDRIGA - BergamoeC : RT @giorgio_gori: #Centomila vittime, e dietro questo numero il dolore di altrettante famiglie italiane. A un anno dall'inizio della pandem… - USPI1 : Addio a Nino D’Antonio: il cordoglio di USPI per la scomparsa del direttore de l’Enologo, a causa del covid… -