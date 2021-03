“Chiedo scusa per quello che ho fatto”. Fabrizio Corona e il carcere: l’accorato messaggio ai giudici. Cosa è successo (Di martedì 9 marzo 2021) “Mi dispiace, se ho sbagliato, come dite voi, se ho commesso gravi violazioni, come dite voi (…) vi Chiedo scusa”. Così Fabrizio Corona, con degli appunti scritti a mano e da lui pubblicati su Instagram, si prepara all’udienza di oggi pomeriggio davanti ai giudici della Sorveglianza di Milano, che nei prossimi giorni dovranno decidere, in sostanza, se potrà rimanere in detenzione domiciliare o dovrà tornare in carcere. “Sono un essere umano, non un criminale”, scrive l’ex agente fotografico negli appunti preparati in vista dell’udienza di oggi dove potrebbe fare dichiarazioni di questo genere per chiedere alla Sorveglianza di non revocare il differimento pena che gli è stato concesso nel dicembre 2019. Lo stesso giudice della Sorveglianza Marina Corti, che segue la fase ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 9 marzo 2021) “Mi dispiace, se ho sbagliato, come dite voi, se ho commesso gravi violazioni, come dite voi (…) vi”. Così, con degli appunti scritti a mano e da lui pubblicati su Instagram, si prepara all’udienza di oggi pomeriggio davanti aidella Sorveglianza di Milano, che nei prossimi giorni dovranno decidere, in sostanza, se potrà rimanere in detenzione domiciliare o dovrà tornare in. “Sono un essere umano, non un criminale”, scrive l’ex agente fotografico negli appunti preparati in vista dell’udienza di oggi dove potrebbe fare dichiarazioni di questo genere per chiedere alla Sorveglianza di non revocare il differimento pena che gli è stato concesso nel dicembre 2019. Lo stesso giudice della Sorveglianza Marina Corti, che segue la fase ...

