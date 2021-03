Champions | Sassari beffata sulla sirena | vince Nymburk 90 - 89

(Di martedì 9 marzo 2021)90 - 89 Amara trasferta aperinLeague, che perde nell'ultima azione, dopo aver comandato praticamente per 30 minuti. Decisivo il canestro di Dalton a 1 ...

Advertising

zazoomblog : Basketball Champions League 2020-2021: un canestro di Dalton sulla Sirena costringe Sassari ad arrendersi al Nymbur… - scuroscuroscuro : RT @sportface2016: #BasketballCL Dinamo Sassari sempre avanti, ma beffata nel finale: decisivo il bersaglio di Dalton, Nymburk vince 90-8… - zazoomblog : LIVE – Nymburk-Dinamo Sassari 75-78 basket Champions League 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Nymburk-Dinamo… - zazoomblog : Champions League 2020-2021 Nymburk-Dinamo Sassari 90-89: cronaca e tabellino - #Champions #League #2020-2021 - sportface2016 : #BasketballCL Dinamo Sassari sempre avanti, ma beffata nel finale: decisivo il bersaglio di Dalton, Nymburk vince… -

Ultime Notizie dalla rete : Champions Sassari

NYMBURK -90 - 89 Amara trasferta a Nymburk perinLeague, che perde nell'ultima azione, dopo aver comandato praticamente per 30 minuti. Decisivo il canestro di Dalton a 1 secondo dalla fine, che cancella tutti gli sforzi della ......* * * RIGUARDA HAPPY CASA BRINDISI - PINAR KARSIYAKA IN VOD (CONTENUTO PREMIUM) * * * Serie A Varese ferma la striscia di, la Virtus piega Venezia 06/03/2021 A 19:56 Basketball...SASSARI. Sulla Nuova Sardegna del 10 marzo in evidenza la campagna vaccinazione anti covid, con l'Ats che sta organizzando i vari punti di inoculazione, dopo l'avvio positivo dell'hub di Cagliari. Anc ...I sardi dilapidano un buon vantaggio nei 120” conclusivi e incassano il secondo k.o. nella seconda fase della BCL ...