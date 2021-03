Catastrofe Covid, superati i centomila morti (Di martedì 9 marzo 2021) Stefano Zurlo Verso le chiusure nel weekend, allarme terapie intensive Ci eravamo illusi che sarebbe finita presto. Una parentesi nelle nostre vite e poi avanti di nuovo. Oggi l'unica cosa che sappiamo con certezza è proprio questa: l' epidemia non finisce più e ci circonda da tutti i lati. Siamo assediati da più di un anno e all'orizzonte ancora non si vede la conclusione. I bollettini di guerra si susseguono con feroce monotonia e ogni volta è un affacciarsi di necrologi, di lutti, di sofferenze troppo pesanti. Ogni famiglia ha ormai la sua ferita aperta: la scomparsa di un padre, di un fratello, di un parente. Città e paesi sono disseminati di storie di persone che hanno combattuto ma non ce l'hanno fatta. Un funerale rapido, e qualcuno non ha avuto nemmeno quello, e lacrime frettolose perché gli addii viaggiano con ritmi troppo alti, da catena di montaggio. Siamo ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 9 marzo 2021) Stefano Zurlo Verso le chiusure nel weekend, allarme terapie intensive Ci eravamo illusi che sarebbe finita presto. Una parentesi nelle nostre vite e poi avanti di nuovo. Oggi l'unica cosa che sappiamo con certezza è proprio questa: l' epidemia non finisce più e ci circonda da tutti i lati. Siamo assediati da più di un anno e all'orizzonte ancora non si vede la conclusione. I bollettini di guerra si susseguono con feroce monotonia e ogni volta è un affacciarsi di necrologi, di lutti, di sofferenze troppo pesanti. Ogni famiglia ha ormai la sua ferita aperta: la scomparsa di un padre, di un fratello, di un parente. Città e paesi sono disseminati di storie di persone che hanno combattuto ma non ce l'hanno fatta. Un funerale rapido, e qualcuno non ha avuto nemmeno quello, e lacrime frettolose perché gli addii viaggiano con ritmi troppo alti, da catena di montaggio. Siamo ...

