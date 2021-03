Beach volley, World Tour 2021 Doha. Lupo/Nicolai subito vincenti: ottavi nel mirino (Di martedì 9 marzo 2021) Li avevamo lasciati con la medaglia di bronzo europea al collo. Li ritroviamo con un successo convincente e importante al torneo 4 stelle di Doha: Lupo/Nicolai tornano in campo e lasciano subito il segno conquistando l’accesso alla seconda fase e tra poco proveranno a superare anche il secondo ostacolo, costituito dai sorprendenti francesi Aye/Gauthier-Rat, per accedere direttamente agli ottavi di finale. Gli azzurri nella gara di esordio, la semifinale del girone, hanno demolito con un secco 2-0 gli austriaci Huber/Dressler. Prima fase di equilibrio fino all’8-8 del primo set, poi Lupo e Nicolai prendono il largo (17-11) imponendosi con il punteggio di 21-14. Nel secondo set gli azzurri partono subito bene e si impongono 21-15. La sorpresa la fanno i ... Leggi su oasport (Di martedì 9 marzo 2021) Li avevamo lasciati con la medaglia di bronzo europea al collo. Li ritroviamo con un successo convincente e importante al torneo 4 stelle ditornano in campo e lascianoil segno conquistando l’accesso alla seconda fase e tra poco proveranno a superare anche il secondo ostacolo, costituito dai sorprendenti francesi Aye/Gauthier-Rat, per accedere direttamente aglidi finale. Gli azzurri nella gara di esordio, la semifinale del girone, hanno demolito con un secco 2-0 gli austriaci Huber/Dressler. Prima fase di equilibrio fino all’8-8 del primo set, poiprendono il largo (17-11) imponendosi con il punteggio di 21-14. Nel secondo set gli azzurri partonobene e si impongono 21-15. La sorpresa la fanno i ...

Ultime Notizie dalla rete : Beach volley La CEV annuncia la composizione dei Working Groups per il quadriennio 2020 - 2024 ...gruppo di lavoro dedicato allo Snow Volley è stato invece nominato Stefano Sciascia , ex team manager delle Nazionali azzurre seniores (prima femminile e poi maschile) ed attuale caposettore Beach, ...

Beach Volley: Il World Tour riparte da Doha. In campo anche le donne, 3 coppie per l'Italia Volleyball.it "Al Fantini guardiamo oltre la pandemia" Claudio, titolare dell’omonimo bagno, apre al rilancio: "Ci siamo consacrati a Terra del Triathlon e presto altre novità" ...

