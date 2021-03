VACCINO ASTRAZENECA | La novità sorprende tutti (Di lunedì 8 marzo 2021) Il VACCINO ASTRAZENECA da qualche tempo viene utilizzato anche in Italia e la novità del giorno è stata sottolineata anche dal ministro Speranza. Infatti secondo quanto ha dichiarato “il VACCINO ASTRAZENECA è utilizzabile anche per gli over 65”. A questo punto dunque si potranno vaccinare anche altre generazioni attraverso questo VACCINO anglo-svedese. Secondo quanto sottolinea sempre Roberto Speranza, inoltre tra oggi e domani dovrebbe esservi proprio una circolare del Ministero della Salute che confermerà quanto già lui ha anticipato. “Non ci sono dubbi, questo ci aiuta”. Il VACCINO inizialmente si poteva utilizzare solo per quanti avevano meno di 65 anni e si è potuto dare solo ad alcune categorie. “Siamo partiti – sottolinea Speranza – dal personale delle scuole, ... Leggi su giornal (Di lunedì 8 marzo 2021) Ilda qualche tempo viene utilizzato anche in Italia e ladel giorno è stata sottolineata anche dal ministro Speranza. Infatti secondo quanto ha dichiarato “ilè utilizzabile anche per gli over 65”. A questo punto dunque si potranno vaccinare anche altre generazioni attraverso questoanglo-svedese. Secondo quanto sottolinea sempre Roberto Speranza, inoltre tra oggi e domani dovrebbe esservi proprio una circolare del Ministero della Salute che confermerà quanto già lui ha anticipato. “Non ci sono dubbi, questo ci aiuta”. Ilinizialmente si poteva utilizzare solo per quanti avevano meno di 65 anni e si è potuto dare solo ad alcune categorie. “Siamo partiti – sottolinea Speranza – dal personale delle scuole, ...

