Vaccini e zone rosse, i punti su cui Draghi si gioca tutto secondo Nicola Rossi (Di lunedì 8 marzo 2021) Mario Draghi l’ha azzeccata. L’accoppiata governance interna (cioè al Mef) e riforma da annodare agli investimenti è l’assetto più giusto per portare a casa un Recovery Fund a prova di pandemie, presenti e future. L’entità dei fondi è stata fissata dal ministro dell’Economia, Daniele Franco, a 196 miliardi, in arrivo entro fine estate. E, chiarimento dello stesso ministro, dotato di cabina di regia in house. Semmai, è molto più aleatoria la strategia verso il quale si sta orientando l’esecutivo guidato dall’ex governatore della Bce, fatta di zone rosse sempre più vaste e accelerazione repentina sulla campagna vaccinale. Non è detto che il gioco riesca, dice a Formiche.net Nicola Rossi, economista di Tor Vergata e membro del board dell’Istituto Bruno Leoni. Rossi, il governo ... Leggi su formiche (Di lunedì 8 marzo 2021) Mariol’ha azzeccata. L’accoppiata governance interna (cioè al Mef) e riforma da annodare agli investimenti è l’assetto più giusto per portare a casa un Recovery Fund a prova di pandemie, presenti e future. L’entità dei fondi è stata fissata dal ministro dell’Economia, Daniele Franco, a 196 miliardi, in arrivo entro fine estate. E, chiarimento dello stesso ministro, dotato di cabina di regia in house. Semmai, è molto più aleatoria la strategia verso il quale si sta orientando l’esecutivo guidato dall’ex governatore della Bce, fatta disempre più vaste e accelerazione repentina sulla campagna vaccinale. Non è detto che il gioco riesca, dice a Formiche.net, economista di Tor Vergata e membro del board dell’Istituto Bruno Leoni., il governo ...

