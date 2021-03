Università Palermo, riprendono le lezioni in presenza (Di lunedì 8 marzo 2021) Un inizio di settimana particolare per gli studenti dell’Università degli Studi di Palermo che da oggi riprendono le lezioni in presenza. “E’ una giornata di festa – ha dichiarato il rettore Fabrizio Micari -. Rivedere i ragazzi nella cittadella universitaria è una bellissima emozione e una grande gioia”. mra/vbo/r su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 8 marzo 2021) Un inizio di settimana particolare per gli studenti dell’degli Studi diche da oggilein. “E’ una giornata di festa – ha dichiarato il rettore Fabrizio Micari -. Rivedere i ragazzi nella cittadella universitaria è una bellissima emozione e una grande gioia”. mra/vbo/r su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Università Palermo, riprendono le lezioni in presenza - sergioalesi : RT @GDS_it: All'Università di #Palermo riprendono le lezioni in presenza. #Micari: 'Bellissima emozione' - GDS_it : All'Università di #Palermo riprendono le lezioni in presenza. #Micari: 'Bellissima emozione' - Italpress : Università Palermo, riprendono le lezioni in presenza - SilvanoSalviato : RT @Lidia_Undiemi: Buongiorno, giovedì prossimo presento il libro all'università di Palermo in un spazio aperto, dove gli organizzatori mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Università Palermo Università Palermo, riprendono le lezioni in presenza L'Università di Palermo ha già provveduto a vaccinare quasi interamente il corpo docenti, in maniera tale che si possa ripartire in condizioni di maggior sicurezza per tutti: "Abbiamo vaccinato il 90%...

Liberazione tartaruga marina, consorzio dell'Area Marina protetta di Capo Milazzo ... il consorzio di gestione composto dal comune di Milazzo, l'Università di Messina e Marevivo ha ...e Sicurezza alimentare presso le Facoltà di Medicina veterinaria degli Atenei di Messina e Palermo e ...

Recovery: rettore Università Palermo, 'Governo come destinerà risorse per il Sud?' Affaritaliani.it L'diha già provveduto a vaccinare quasi interamente il corpo docenti, in maniera tale che si possa ripartire in condizioni di maggior sicurezza per tutti: "Abbiamo vaccinato il 90%...... il consorzio di gestione composto dal comune di Milazzo, l'di Messina e Marevivo ha ...e Sicurezza alimentare presso le Facoltà di Medicina veterinaria degli Atenei di Messina ee ...