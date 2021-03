Uccide la figlia di 2 anni e chiama l’ex | “Tua figlia non esiste più”

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 8 marzo 2021) È stata fermata con l'accusa di omicidio volontario la donna sospettata di aver ucciso la sua bambina di duea Cisliano, nel Milanese. Il fermo è del pm di Pavia Roberto Valli che con il procuratore Mario Venditti si occupa delle indagini. È piantonata in ospedale per via di alcune ferite che si è probabilmente auto-inferta con un coltello. Inquirenti e investigatori stanno ricostruendo possibili dissidi tra la donna e il marito (erano in via di separazione) e denunce incrociate nella coppia in un ambito di presunti maltrattamenti. La donna aveva denunciato il marito tre volte, come confermato dalla Procura di Pavia. Dopo essersi lasciati, la coppia era al centro di una controversa vicenda di denunce e controdenunce. Nell'ultimo post su Facebook, la donna criticava le forze dell'ordine per aver "ridicolizzato" la sua storia. "Nostra ...