Stefania Orlando contro Andrea Roncato a Live Non è La D'Urso: «Astio e livore. Non lo nominerò più, non ne vale la pena»

Stefania Orlando a "Live Non è La D'Urso" contro l'ex marito Andrea Roncato: "Non lo nominerò più, non ne vale la pena". Stefania Orlando dopo il Grande Fratello Vip, ospite di Barbara D'Urso, mette un punto alle polemiche con Andrea Roncato.

Stefania Orlando, accompagnata dal marito Simone Gianlorenzi, a "Live Non è La D'Urso" è tornata sulla polemica nata con l'ex marito Andrea Roncato mentre era al Grande Fratello Vip.

