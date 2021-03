Soccavo | aria di guerra tra clan | sequestrata pistola

(Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ancora un sequestro di armi e munizioni a, in Via Marco Aurelio. I militari del nucleo radiomobile di Napoli, all’interno di un furgone abbandonato, hanno rinvenuto nella tarda serata di ieri unaBeretta 92 FS, completa di caricatore con 11 proiettili. L’arma è risultata provento di un furto commesso nel 2018 a Caivano. Sarà sottoposta ad accertamenti balistici affinché possa essere eventualmente abbinata a fatti di sangue o intimidazione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

