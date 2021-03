Serie A, la corsa salvezza: è ancora tutto aperto, tante squadre coinvolte. Il calendario a confronto (Di lunedì 8 marzo 2021) In attesa dello scontro per le zone alte della classifica tra Inter e Atalanta è il momento di un primo bilancio sulla 26esima giornata del campionato di Serie A. In particolar modo sono arrivate interessanti indicazioni anche per la zona salvezza, è tutto aperto e tante squadre dovranno guadagnarsi la permanenza fino all’ultima giornata. Lo scatto più importante è stato quello del Crotone che ha superato il Torino, la cura Serse Cosmi comincia a dare i primi frutti, pericolosi i pareggi negli scontri Spezia-Benevento e Fiorentina-Parma. Continua l’ottimo momento al Cagliari dopo l’arrivo di Semplici, sono tre i risultati utili consecutivi, sconfitte per Genoa e Bologna sui difficili campi di Roma e Napoli. Serie A, la situazione in zona ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 8 marzo 2021) In attesa dello scontro per le zone alte della classifica tra Inter e Atalanta è il momento di un primo bilancio sulla 26esima giornata del campionato diA. In particolar modo sono arrivate interessanti indicazioni anche per la zona, èdovranno guadagnarsi la permanenza fino all’ultima giornata. Lo scatto più imporè stato quello del Crotone che ha superato il Torino, la cura Serse Cosmi comincia a dare i primi frutti, pericolosi i pareggi negli scontri Spezia-Benevento e Fiorentina-Parma. Continua l’ottimo momento al Cagliari dopo l’arrivo di Semplici, sono tre i risultati utili consecutivi, sconfitte per Genoa e Bologna sui difficili campi di Roma e Napoli.A, la situazione in zona ...

Advertising

repubblica : La Juventus capace di tutto: così Pirlo è diventato l'imprevedibile della serie A: Una squadra che sembrava fuori d… - SilviaPrato1 : RT @GiovaAlbanese: Per la quarta stagione consecutiva, la #JuventusWomen è nettamente superiore a tutte le altre. Su @junews24com ? https:… - CinemApp_Cinema : #Nomadland continua la sua corsa trionfale nella awards season conquistando 4 premi importanti: film, regia, sceneg… - AntonioIanni12 : RT @GiovaAlbanese: Per la quarta stagione consecutiva, la #JuventusWomen è nettamente superiore a tutte le altre. Su @junews24com ? https:… - Passate97882735 : RT @GiovaAlbanese: Per la quarta stagione consecutiva, la #JuventusWomen è nettamente superiore a tutte le altre. Su @junews24com ? https:… -