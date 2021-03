Serie A, Gravina categorico: “Il campionato deve essere portato a termine” (Di lunedì 8 marzo 2021) “I campionati di A, B e C? Il protocollo funziona perfettamente: consente di giocare. Ogni tanto qualche partita può saltare su intervento della Asl. Ma il campionato deve essere portato a termine”. Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, a Cagliari nella prima tappa di un tour nazionale dopo il rinnovo della carica che toccherà tutte le realtà calcistiche del Paese. Nelle prossime ore arriveranno restrizioni in tutto il paese, ma il campionato e lo sport professionistico dovrebbe essere salvo. E sull’ipotesi di portare la Nazionale a Cagliari prima degli Europei: “E’ un’idea, ci stiamo lavorando. Ci auguriamo che si possa realizzare. D’alta parte– ricorda – per il 2020 era prevista una gara a Cagliari”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 8 marzo 2021) “I campionati di A, B e C? Il protocollo funziona perfettamente: consente di giocare. Ogni tanto qualche partita può saltare su intervento della Asl. Ma il”. Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele, a Cagliari nella prima tappa di un tour nazionale dopo il rinnovo della carica che toccherà tutte le realtà calcistiche del Paese. Nelle prossime ore arriveranno restrizioni in tutto il paese, ma ile lo sport professionistico dovrebbesalvo. E sull’ipotesi di portare la Nazionale a Cagliari prima degli Europei: “E’ un’idea, ci stiamo lavorando. Ci auguriamo che si possa realizzare. D’alta parte– ricorda – per il 2020 era prevista una gara a Cagliari”. SportFace.

Advertising

LuigiBevilacq17 : RT @sportface2016: #Italia verso nuove restrizioni, #Gravina: 'Il campionato deve essere portato a termine' #SerieA - sportface2016 : #Italia verso nuove restrizioni, #Gravina: 'Il campionato deve essere portato a termine' #SerieA - infoitsport : Gravina: “Terza ondata? Serie A non a rischio, c’è un protocollo. I playoff…” - infoitsport : Playoff Serie A, Gravina: «Sono favorevole, ma non ci sono condizioni» - bonu4L : RT @Juventina962: Il goal annullato al Bologna lo fece anni fa Benzema contro il Liverpool. Ma in Italia è fallo ??????????? GRAVINA TU QUESTA… -