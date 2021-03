Scoppia un incendio in casa, badante muore dopo aver salvato due anziani dalle fiamme (Di lunedì 8 marzo 2021) Salerno - Una donna bulgara di 57 anni è morta a seguito di un incendio divampato questa mattina in un'abitazione di via Padova a Battipaglia (Salerno). La vittima lavorava come badante alle dipendenze di due coniugi di 88 e 86 anni. Gli investigatori, secondo una prima ricostruzione, ipotizzano che la donna si sia spesa per mettere in salvo i due anziani ma poi è rientrata in casa per provare a recuperare qualcosa, non riuscendo più ad uscire a causa delle fiamme e dei fumi e perdendo la vita. I due coniugi sono stati soccorsi e ricoverati in ospedale a Battipaglia ma le loro condizioni non destano preoccupazioni. leggi tutto Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 8 marzo 2021) Salerno - Una donna bulgara di 57 anni è morta a seguito di undivampato questa mattina in un'abitazione di via Padova a Battipaglia (Salerno). La vittima lavorava comealle dipendenze di due coniugi di 88 e 86 anni. Gli investigatori, secondo una prima ricostruzione, ipotizzano che la donna si sia spesa per mettere in salvo i duema poi è rientrata inper provare a recuperare qualcosa, non riuscendo più ad uscire a causa dellee dei fumi e perdendo la vita. I due coniugi sono stati soccorsi e ricoverati in ospedale a Battipaglia ma le loro condizioni non destano preoccupazioni. leggi tutto

