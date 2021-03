Sci alpino, Coppa del Mondo Kranjska Gora 2021: programma, orari, tv. In calendario gigante e slalom (Di lunedì 8 marzo 2021) Dopo aver salutato l’Austria e Saalbach, la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2020-2021 si prepara per il penultimo fine settimana della sua stagione, dato che le Finali di Lenzerheide sono ormai ben visibili all’orizzonte. Il Circo Bianco sarà di scena nella classica località di Kranjska Gora (Slovenia) per svolgere due prove tecniche, un gigante ed uno slalom. Dopo le due gare dedicate alla velocità disputate a Saalbach, gli atleti avranno 200 punti in palio per definire in maniera migliore le classifiche; quella generale, che vede sempre Alexis Pinturault saldamente al comando ma Marco Odermatt si fa sempre più sotto, e quelle di specialità, ancora ampiamente in bilico, con diversi candidati pronti a mettere le mani sulla ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 marzo 2021) Dopo aver salutato l’Austria e Saalbach, ladeldi scimaschile 2020-si prepara per il penultimo fine settimana della sua stagione, dato che le Finali di Lenzerheide sono ormai ben visibili all’orizzonte. Il Circo Bianco sarà di scena nella classica località di(Slovenia) per svolgere due prove tecniche, uned uno. Dopo le due gare dedicate alla velocità disputate a Saalbach, gli atleti avranno 200 punti in palio per definire in maniera migliore le classifiche; quella generale, che vede sempre Alexis Pinturault saldamente al comando ma Marco Odermatt si fa sempre più sotto, e quelle di specialità, ancora ampiamente in bilico, con diversi candidati pronti a mettere le mani sulla ...

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino Super G Saalbach, sci alpino maschile: dominio di Odermatt Marco Odermatt mostra ampiamente le sue qualità e vince nettamente il super G Saalbach Hinterglemm , sesto e penultimo per quanto riguarda lo sci alpino maschile 2020 - 2021 . Lo svizzero scia come nessun altro sulla 'Schneekristall/Zwölfer' e precede di ben 62 centesimi il francese Matthieu Bailet (primo podio nel circuito maggiore) e di ...

Gli interventi di soccorso di domenica Val di Zoldo (BL), 07 - 03 - 21 Alle 15.30 circa il Soccorso alpino della Val di Zoldo è stato ... a Cortina d'Ampezzo, dove, dopo essere salito assieme ad amici con gli sci d'alpinismo, un uomo si ...

Sci alpino oggi: orari, tv, programma, streaming, startlist gigante Jasna e superG Saalbach OA Sport Cortina: quattro cose che abbiamo imparato sulla sostenibilità Regina delle Dolomiti, regina della movida e ora anche regina della sostenibilità: Cortina sta diventando sempre più green ...

Pattinaggio: Alice Robinson è arrivata prima sul podio in questa stagione in Slovacchia sport7 marzo 2021 16:00Due minuti per leggereLa neozelandese Alice Robinson scatta in pista durante il primo round di sci alpino, il gigantesco slalom ...

