“Riaprite le scuole” | la lettera a Draghi di una mamma lombarda

(Di lunedì 8 marzo 2021) MILANO – L’otto marzo delle mamme lavoratrici è una giornata, l’ennesima, in salita, specie nelle regioni in cui è stata decisa la chiusura delle scuole. Una chiusura che tiranneggia soprattutto le donne, come espresso nelle parole di questa mamma, che ha inviato alla redazione una lettera rivolta al presidente del Consiglio, Mario Draghi. “La scuola deve andare avanti, per i nostri bambini in primis e per le famiglie, per i papà e per le mamme che lavorano”, la sua richiesta. Ecco perché.