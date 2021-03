Pd | dem cercano figura ‘di peso’ | continua tentativo su Letta**

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 8 marzo 2021) Roma, 8 mar. (Adnkronos) – Nonostante la presa di distanza immediata di ieri, appena uscite le prime indiscrezioni, va avanti ilsu Enrico Letta. A quanto si apprende da fonti parlamentari dem, c’è chi sta tenendo un canale aperto con l’ex-premier per tentare di convincerlo. Un pressing che nasce da una doppia presa d’atto: la prima è che un ripensamento di Nicola Zingaretti sembra difficile, la seconda è che l’ipotesi di un congresso ravvicinato -pure caldeggiata da settori della maggioranza – è nei fatti non percorribile. Con un congresso che potrebbe celebrarsi anche tra un anno si fa sempre più strada, si riferisce, la consapevolezza che non basta un ‘traghettatore’ ma che serva un segretario che abbia anche una leadership politica in grado di affrontare la sfide dei prossimi mesi. E ladi Letta avrebbe anche la caratteristica di ...