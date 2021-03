Papa lascia l’Iraq: “Prego per la pace, l’unità è la prosperità della nazione” (Di lunedì 8 marzo 2021) Finisce il 33esimo viaggio apostolico del Papa in terra irachena. Il Pontefice, come di consueto al termine di ogni viaggio internazionale, ha fatto pervenire al Presidente iracheno Barham Salih un telegramma nel quale esprime “la profonda gratitudine” a lui e “all’amato popolo d’Iraq per la calda accoglienza e la generosa ospitalità”. Bergoglio manda “fervidi auguri” ed eleva preghiere “per la pace, l’unità è la prosperità della nazione, invocando benedizioni” L’aereo Papale, decollato dall’aeroporto di Baghdad, arriverà a Roma- Ciampino intorno alle 12.45. Prima del rientro in Vaticano è molto probabile che il Papa visiterà, come consuetudine, la Basilica di Santa Maria Maggiore per ringraziare la Salus populi romani. L'articolo proviene da ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 8 marzo 2021) Finisce il 33esimo viaggio apostolico delin terra irachena. Il Pontefice, come di consueto al termine di ogni viaggio internazionale, ha fatto pervenire al Presidente iracheno Barham Salih un telegramma nel quale esprime “la profonda gratitudine” a lui e “all’amato popolo d’Iraq per la calda accoglienza e la generosa ospitalità”. Bergoglio manda “fervidi auguri” ed eleva preghiere “per laè la, invocando benedizioni” L’aereole, decollato dall’aeroporto di Baghdad, arriverà a Roma- Ciampino intorno alle 12.45. Prima del rientro in Vaticano è molto probabile che ilvisiterà, come consuetudine, la Basilica di Santa Maria Maggiore per ringraziare la Salus populi romani. L'articolo proviene da ...

Advertising

vaticannews_it : #7marzo #PapaInIraq Nel saluto finale della Messa celebrata nello stadio Hariri ad Erbil, Francesco lascia al Paese… - fisco24_info : Papa lascia l'Iraq: 'Prego per la pace, l’unità è la prosperità della nazione': Finisce il 33esimo viaggio apostoli… - pippokid : Il Papa lascia l'Iraq, in volo per Roma - Mondo - ANSA - Tele_Nicosia : Papa lascia l'Iraq: 'Prego per la pace, l’unità è la prosperità della nazione' - Andyphone : RT @Adnkronos: #Papa lascia l'#Iraq: 'Prego per la pace, l’unità è la prosperità della nazione' -

Ultime Notizie dalla rete : Papa lascia Il Papa ha lasciato l'Iraq, concluso lo storico viaggio apostolico Per le strade uno spiegamento di militari per proteggere il Papa, con la preoccupazione che qualche cellula dormiente possa rovinare questo momento storico per l'Iraq. Poi l'esplosione della gioia a ...

Papa Francesco in Iraq: Bergoglio lascia il Paese dopo la visita storica Papa Francesco in Iraq: la partenza di Bergoglio dopo la visita storica Papa Francesco ha lasciato questa mattina l'Iraq, concludendo così la storica visita del primo Pontefice nel Paese. Bergoglio si e' recato a Baghdad, Mosul, dove ha pregato tra le macerie della guerra,...

Il Papa lascia l'Iraq, in partenza per Roma - Mondo Agenzia ANSA Il Papa ha lasciato l'Iraq, concluso lo storico viaggio apostolico Papa Francesco ha lasciato questa mattina l'Iraq, concludendo così la storica visita del primo Pontefice nel Paese. Nel corso del viaggio, iniziato venerdì scorso, Bergoglio si è recato a Baghdad, ...

Il Viaggio di Papa Francesco in Iraq è Finito, Bergoglio in volo per Roma Il Papa lascia l'Iraq. A breve il volo papale decollerà per Roma, l'arrivo è previsto intorno alle 13 a Roma Ciampino. Francesco arriva a Mosul, la città al nord dell'Iraq che è stata fino al 2017 ...

Per le strade uno spiegamento di militari per proteggere il, con la preoccupazione che qualche cellula dormiente possa rovinare questo momento storico per l'Iraq. Poi l'esplosione della gioia a ...Francesco in Iraq: la partenza di Bergoglio dopo la visita storicaFrancesco ha lasciato questa mattina l'Iraq, concludendo così la storica visita del primo Pontefice nel Paese. Bergoglio si e' recato a Baghdad, Mosul, dove ha pregato tra le macerie della guerra,...Papa Francesco ha lasciato questa mattina l'Iraq, concludendo così la storica visita del primo Pontefice nel Paese. Nel corso del viaggio, iniziato venerdì scorso, Bergoglio si è recato a Baghdad, ...Il Papa lascia l'Iraq. A breve il volo papale decollerà per Roma, l'arrivo è previsto intorno alle 13 a Roma Ciampino. Francesco arriva a Mosul, la città al nord dell'Iraq che è stata fino al 2017 ...