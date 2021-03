Omicidio Ilenia Fabbri, il killer confessa ma l’ex marito nega il delitto su commissione: i punti di frattura tra la versione di Barbieri e quella di Nanni (Di lunedì 8 marzo 2021) Dell’Omicidio di Ilenia Fabbri abbiamo parlato questa mattina alla luce della confessione avvenuta davanti al gip da parte del 63enne Pierluigi Barbieri, l’uomo che avrebbe eseguito materialmente l’Omicidio della 46enne trovata priva di vita, sgozzata, nella cucina della sua abitazione a Faenza lo scorso 6 febbraio. Subito dopo la confessione di Barbieri, l’interrogatorio all’ex marito della Fabbri Claudio Nanni, sospettato di essere il mandante dell’Omicidio. L’Omicidio di Ilenia Fabbri: arriva la confessione del killer Un quadro complesso quello su cui si staglia l’Omicidio di Ilenia ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 8 marzo 2021) Dell’diabbiamo parlato questa mattina alla luce della confessione avvenuta davanti al gip da parte del 63enne Pierluigi, l’uomo che avrebbe eseguito materialmente l’della 46enne trovata priva di vita, sgozzata, nella cucina della sua abitazione a Faenza lo scorso 6 febbraio. Subito dopo la confessione di, l’interrogatorio aldellaClaudio, sospettato di essere il mandante dell’. L’di: arriva la confessione delUn quadro complesso quello su cui si staglia l’di...

