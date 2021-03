Napoli, intervento al crociato perfettamente riuscito per Ghoulam (Di lunedì 8 marzo 2021) Faouzi Ghoulam è stato operato a Villa Stuart dal professor Mariani per l’intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e per la lesione meniscale associata dopo l’infortunio rimediato contro il Bologna. L’operazione è perfettamente riuscita e il calciatore algerino del Napoli, come comunicato dal club partenopeo, adesso sarà alle prese con l’ennesima riabilitazione della propria carriera. Il terzino mancino per alcuni giorni resterà a Villa Stuart. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 8 marzo 2021) Faouziè stato operato a Villa Stuart dal professor Mariani per l’di ricostruzione del legamentoanteriore del ginocchio sinistro e per la lesione meniscale associata dopo l’infortunio rimediato contro il Bologna. L’operazione èriuscita e il calciatore algerino del, come comunicato dal club partenopeo, adesso sarà alle prese con l’ennesima riabilitazione della propria carriera. Il terzino mancino per alcuni giorni resterà a Villa Stuart. SportFace.

