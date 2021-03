Napoli | agente Insigne | “Interessamenti squadre top fanno piacere | per rinnovo c’è tempo”

(Di lunedì 8 marzo 2021) “Faleggere di questi interessi top, ma ci interessa solo chiudere la stagione a certi livelli. Per ilci sarà”. Lo ha detto l’di LorenzoVincenzo Pisacane ai microfoni di Radio Punto Nuovo a proposito del futuro del proprio assistito. “Normale che sia così, ma l’unica cosa a cui lui pensa è finire alla grande questa stagione con il, vuole la Champions con il, sente la responsabilità da capitano – ha ammesso – Milan, Juve e Roma? Sono gare che si preparano da sole, quando giochi contro le big si vuol sempre far bella figura. Lorenzo ha fatto molto bene ieri, purtroppo non è stato benissimo nell’arco della settimana. L’abbraccio con Osimhen? Lorenzo ha un rapporto straordinario con tutti, sta soffrendo con Ghoulam, ...

Così Vincenzo Pisacane ,di Lorenzo Insigne , ai microfoni di Radio Marte dopo l'ennesima rottura del crociato dell'esterno algerino nella gara vinta 3 - 1 dalcon il Bologna grazie ad ...Commenta per primo Lorenzo Insigne ieri è stato decisivo nella vittoria delcontro il Bologna . E oggi, il suo, Vincenzo Pisacane , parla del capitano partenopeo a Radio Punto Nuovo : 'Da tifoso ho vissuto tante partite in cui è stato determinante, ci ha messo ...Ai microfoni di Radio Punto Nuovo è intervenuto Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne. Queste le sue parole: "Da tifoso ho vissuto tante partite in ...La Campania torna in zona rossa. Nel centro della città, da via Toledo al Centro Storico, poca gente in strada e negozi chiusi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it ...