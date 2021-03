MotoGP, Test Losail 2021: programma, orari, tv, streaming. Calendario 10-12 marzo (Di lunedì 8 marzo 2021) Archiviata la prima tre-giorni di attività in pista, i piloti potranno usufruire di un paio di giornate di riposo per poi tornare in sella alle rispettive moto da mercoledì 10 a venerdì 12 marzo nella seconda e ultima finestra dei Test collettivi pre-stagionali in preparazione del Mondiale MotoGP 2021. Appuntamento fissato dunque fra due giorni sempre in Qatar, sulla pista di Losail, per un nuovo importante confronto diretto tra i protagonisti più attesi in vista del primo weekend di gara del campionato, in programma dal 26 al 28 marzo. Fari puntati sul lavoro di sviluppo dei vari team, che avranno la possibilità di effettuare le ultime prove comparative prima di cominciare il Motomondiale. Fino a questo momento c’è stato grande equilibrio, con molte case diverse nelle ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 marzo 2021) Archiviata la prima tre-giorni di attività in pista, i piloti potranno usufruire di un paio di giornate di riposo per poi tornare in sella alle rispettive moto da mercoledì 10 a venerdì 12nella seconda e ultima finestra deicollettivi pre-stagionali in preparazione del Mondiale. Appuntamento fissato dunque fra due giorni sempre in Qatar, sulla pista di, per un nuovo importante confronto diretto tra i protagonisti più attesi in vista del primo weekend di gara del campionato, indal 26 al 28. Fari puntati sul lavoro di sviluppo dei vari team, che avranno la possibilità di effettuare le ultime prove comparative prima di cominciare il Motomondiale. Fino a questo momento c’è stato grande equilibrio, con molte case diverse nelle ...

Advertising

SkySportMotoGP : Morbidelli: 'Test Losail, Petronas va forte come le Yamaha ufficiali'. VIDEO #SkyMotoGP #MotoGP #SkyMotori - SkySportMotoGP : Test Losail, Franco Morbidelli: 'La moto va forte come le Yamaha ufficiali' ?? @motogp @antonioboselli #SkyMotori… - SkySportMotoGP : MotoGP, test di Losail: risultati e tempi della terza giornata in Qatar #SkyMotoGP #SkyMotori #MotoGP - infoitsport : MotoGP, Test Qatar, Rossi ammette: “Non siamo veloci” - GAvila73152237 : RT @SkySportMotoGP: Morbidelli: 'Test Losail, Petronas va forte come le Yamaha ufficiali'. VIDEO #SkyMotoGP #MotoGP #SkyMotori https://t.c… -